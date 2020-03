Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Physiotherapeuten bangen um ihre Existenz

Das macht die momentane Arbeitssituation unerträglich“, sagt Reiner Dorl, Praxisinhaber in Sondershausen. Acht Beschäftigte arbeiten in seiner Praxis, schon jetzt habe man Einbußen von über 60 Prozent, so der Therapeut. Psychotherapeuten arbeiteten auf ärztliche Verordnung, erklärt auch Marc Schallert, Praxis-Inhaber mit vier Angestellten in Erfurt. Er habe ausreichend Desinfektionsmittel, bei Schutzmasken sehe es schlechter aus. Das Problem sei aber grundsätzlicher Art. „Die Erwartungen an ambulante Rehabilitation und Nachsorge werden immer größer, bei Debatten über Ärzte und Pfleger fallen wir aber regelmäßig durchs Raster“, sagt der Therapeut. Wegen niedriger Margen hätten viele keine Reserven. Seine Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, die Förderung der Aufbaubank decke nicht einmal die Löhne ab. „Da brauchen wir Unterstützung von Krankenkassen und Politik“, sagt Schallert. Wie den Psychotherapeuten geht es Ergotherapeuten, Logopäden und Heilmittelerbringern. Sie gelten als relevant für die medizinische Versorgung, finden aber im Rettungspaket des Bundes keine Berücksichtigung.

Erleichterung dagegen bei den über 30 Thüringer Rehakliniken. „Das Krankenhausentlastungsgesetz bietet finanzielle Ausgleichszahlung für den Bettenleerstand in der stationären Rehabilitation“, sagt Lydia Pasemann, Geschäftsführerin des Verbandes der Privatkliniken in Thüringen (VPKT). Dies rette viele Reha-Kliniken vor der Insolvenz. Von einem wichtigen Signal für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Thüringen spricht der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU). Nach der Corona-Infektion eines Mitarbeiters ist die Reha-Klinik in Masserberg seit gestern geräumt. Alle 167 Patienten seien entlassen worden, sagte Direktor Andreas Schütz. Wann die Klinik wieder öffnen kann, hänge von Anordnungen der Gesundheitsbehörden ab.