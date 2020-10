Plasma von Covid19-Genesenen ist derzeit besonders gefragt

Am Donnerstag wird in Erfurt ein Spender geehrt, der bereits mehrere hundert Spenden abgegeben hat.

Zum achten Mal beteiligt sich Thüringen an der globalen Woche der Plasmaspende (5. bis 9. Oktober). „Damit machen wir auf die Bedeutung von Plasmaspenden für die Herstellung von lebenserhaltenden, manchmal lebensrettenden Medikamenten aufmerksam und rufen die Menschen zur Plasmaspende auf", sagt Britta Diebel, Landessprecherin der des Haema Blut- und Plasmaspendedienstes in Thüringen. Die Internationale Woche der Plasmaspende (International Plasma Awareness Week IPAW) wurde 2013 vom Verband der Plasma verarbeitenden Industrie PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association) initiiert. Die Aktionswoche will das Bewusstsein für das Thema Plasmaspende erhöhen. Unter anderem soll der Beitrag von Plasmaspendern zur Rettung und Erhaltung des Lebens von Menschen betont werden, die auf plasmabasierte Medikamente angewiesen sind. Am Donnerstag wird in Erfurt ein Spender geehrt, der bereits mehrere hundert Spenden abgegeben hat.