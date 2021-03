Quarantäne an fünf Südharzer Schulen

Der eingeschränkte Regelbetrieb geht an allen Schulen im Südharz in die zweite Woche nach dem mehrmonatigen Lockdown. Doch gilt an aktuell fünf Schulen für einige Personen eine 14-tägige Quarantäne angesichts jeweils einer – oder im Fall des Bleicheröder Schiller-Gymnasiums mehrerer – bestätigter Corona-Infektionen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog