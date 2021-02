Die Zeit der Notbetreuung, wie durch Erzieherin Irina Gapic im Kinderland am Wendewehr in Mühlhausen, könnte Mittwoch enden.

Die Entscheidung fällt am kommenden Montag. Bleibt die Inzidenz bei weniger als 190 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, werden am Mittwoch Grundschulen, die Klassen 5 und 6 sowie Kindergärten im Unstrut-Hainich-Kreis wieder öffnen – wenngleich mit Einschränkungen und mit zwei Ausnahmen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog