Robert-Koch-Krankenhaus jederzeit für Notfälle gewappnet

Aktuell gilt am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda ein generelles Besuchsverbot.

Die Grundversorgung der Bevölkerung ist auch in Zeiten von Corona am Robert-Koch-Krankenhaus (RKK) zu jeder Zeit sichergestellt.

Die Grundversorgung der Bevölkerung ist auch in Zeiten von Corona am Robert-Koch-Krankenhaus (RKK) zu jeder Zeit sichergestellt. Wer sich etwa ein Bein breche oder einen Herzinfarkt erleide, werde wie üblich in der Notaufnahme behandelt, erklärt Co-Geschäftsführer Uwe Koch auf Nachfrage. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Zurzeit seien am RKK keine an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung. Die Klinik habe in den vergangenen Wochen die Abteilungen verantwortungsbewusst auf die coronabedingten Anforderungen umgestellt. Dabei wurden die Intensivtherapiekapazitäten für maschinelle Beatmung ausgebaut, die Zahl der Intensivbetten stieg von sieben auf zehn. Zudem wurde eine spezielle Covid-19-Isolierstation mit 18 Betten eingerichtet.

Die drei positiv getesteten Mitarbeiter können nächste Woche die Quarantäne verlassen und voraussichtlich wieder arbeiten. Für Mitarbeiter und Patienten seien außerdem ausreichend persönliche Schutzausrüstungen vorhanden.