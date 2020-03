Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Scharfe Kritik an Umgang mit Thüringer Corona-Tests

Alle 178 Testergebnisse der Personen aus dem Umfeld des nachweislich an Covid 19 erkrankten 57-Jährigen aus dem Orlatal sollten bis Freitagnachmittag vorliegen. Das teilte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises noch nach der morgendlichen Sitzung des Krisenstabes am Freitag mit. Damit hätte für die Betroffenen zum einen Klarheit geherrscht, zum anderen über weitere Maßnahmen entschieden werden können.

Doch daraus wurde zum vereinbarten Zeitpunkt nichts. Lediglich 47 Befunde – alle negativ auf das Corona-Virus – lagen vor. „Wir können nicht akzeptieren, dass die Untersuchung der Abstriche so lange dauert. Wir haben am Dienstagabend die ersten 160 Proben mit einem eigenen Kurier nach Bad Langensalza in das Labor gebracht. Uns wurde zugesichert, dass wir am Donnerstag Ergebnisse vorliegen haben“, schimpfte Amtsarzt Bossert.

Coronavirus im Saale-Orla-Kreis: Erst 47 Personen negativ getestet

Mehrfach hatte er telefonisch im Labor darum gebeten, neben den Untersuchten, die auch Symptome zeigten, auch alle anderen Personen der sogenannten ersten Kontaktreihe des Erkrankten bevorzugt zu behandeln. „Wir haben in Pößneck und Jena 99 Personen in Quarantäne.

Auch eine Arztpraxis in Pößneck und eine Zahnarztpraxis in Jena sind betroffen. Es ist ein unmöglicher Zustand, dass nach drei Tagen die Ergebnisse noch nicht vorliegen. Wir haben kein Verständnis“, so Bossert. Auch Landrat Thomas Fügmann (CDU) äußerte seinen Unmut über die aktuelle Situation und Arbeitsweise: „So kann man mit dem Kreis, der als erster und bisher einziger in Thüringen einen bestätigten Corona-Fall hat, nicht umgehen“, so der Landrat.

Ein Sprecher des Thüringer Sozialministeriums räumte nach den Vorwürfen aus dem Saale-Orla-Kreis beziehungsweise auf Nachfrage dieser Zeitung ein, dass die Auswertung der Coronavirus-Proben aus der Region nicht optimal verlaufen sei.

Das Labor in Bad Langensalza wollte dem Landratsamt aber noch am Freitag und am Wochenende die Ergebnisse aller ausstehender Proben aus Pößneck in Schleiz zukommen lassen. Die Mitarbeiter des Fachdienstes Gesundheit sind weiterhin im Dienst, nehmen mögliche weitere Befunde entgegen und benachrichtigen die betroffenen Personen.

