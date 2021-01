Scheine für neue FFP-2-Masken werden in diesen Tagen verschickt

Die Krankenkassen verschicken in diesen Tagen Berechtigungsscheine für weitere FFP-2-Masken an Corona-Risikogruppen. Bereitgestellt werden die fälschungssicheren Papiere von der Bundesdruckerei. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bei der AOK plus gehen sie an 1,3 Millionen Versicherte in Sachsen und Thüringen. Nach der Gratisvergabe von drei Masken um Weihnachten sollen so weitere zwölf Schutzmasken zur Verfügung gestellt werden.

Je zweimal sechs Schutzmasken könnten gegen Vorlage des Anschreibens der Kasse und des Berechtigungsscheines von Januar bis Mitte April von Anspruchsberechtigten in der Apotheke abgeholt werden. Pro eingelöstem Berechtigungsschein werden zwei Euro Zuzahlung fällig.

Personen ab 60 und mit einigen Vorerkrankungen erhalten Scheine

Laut IKK Classic werden die Scheine mit einem einheitlichen Anschreiben im Auftrag des Bundesministeriums versendet. "Aktuell warten wir auf die Auslieferung durch die Bundesdruckerei. Sie soll seit dem 5. Januar laufen", sagt Sprecherin Franziska Becher.

Empfangsberechtigt sind Personen ab 60 oder bei denen Risikofaktoren wie chronische Lungen-, Herz- oder Nierenerkrankungen, Diabetes oder eine Risikoschwangerschaft vorliegen. Namen und Adressen werden seitens der Kassen entsprechend bundeseinheitlicher Vorgaben per Datenauslese identifiziert.

Vereinzelt sei es zu verspäteten Maskenlieferungen gekommen

Nach Meinung des Thüringer Apothekerverbandes verlief die erste Runde weitgehend reibungslos. Vereinzelt sei es aber zu verspäteten Maskenlieferungen und damit zu Frust bei Kunden gekommen, sagte Verbandschef Stefan Fink.

In einer Umfrage hätten sich zwei Drittel der Kollegen zufrieden oder sogar sehr zufrieden über den Verlauf der Aktion gezeigt. Etwa zehn Prozent hätten verärgert reagiert. Mit den Berechtigungsscheinen folge der Gesetzgeber einer Forderung der Apotheken. "Über 94 Prozent der Apotheken sind bereits gut darauf vorbereitet, die anderen haben noch ein paar Tage Zeit", sagte Fink.