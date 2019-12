Die Zahnprophylaxe an Thüringer Schulen ist nur noch zu 60 Prozent gewährleistet.

Erfurt. Die Zahnprophylaxe in Schulen des Freistaats Thüringen kann nach Einschätzung der Krankenkasse Barmer derzeit nicht überall gewährleistet werden.

Schlechte Zähne bei Thüringer Schulanfängern: Barmer warnt vor Einschnitten

Gesetzlich vorgeschrieben sei, dass Schulkinder bis zu 12 Jahren zum Schutz vor Karies zweimal jährlich direkt in der Schule eine Gruppenprophylaxe durch Zahnärzte der Gesundheitsämter erhalten, sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Birgit Dziuk der Deutschen Presse-Agentur.

Dieses Ziel werde in Thüringen nur noch zu 60 Prozent erreicht. Nach Einschätzung der Barmer fehlt es an Mitarbeitern in den Gesundheitsämtern.

Bei der Gruppenprophylaxe trainieren die Kinder unter fachlicher Anleitung richtiges Zähneputzen und erhalten Tipps für eine zahngesunde Ernährung. Finanziert wird dies von den gesetzlichen Krankenkassen.

Schuleingangsuntersuchungen zeigen seit Jahren, dass Schulanfänger in Thüringen relativ schlechte Zähne haben.