Schnelltests in Nordhäuser Teststation ab sofort ohne Anmeldung möglich

Ab sofort können sich Bürger im Schnelltest-Zentrum an der Zorgestraße 15 in Nordhausen auch ohne Termin auf das Corona-Virus testen lassen. (Symbolbild)

Nordhausen. Das Landratsamt Nordhausen gibt neue Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen für Schnelltestzentren im Kreis an. In einigen Gemeinden müssen Bürger weiterhin Termine vereinbaren.

Für einen Schnelltest auf das Coronavirus müssen Bürger an der Station in der Zorgestraße in Nordhausen ab sofort keinen Termin mehr vereinbaren. Laut einer Sprecherin des Landratsamtes sei dadurch aber mit Wartezeiten zu rechnen. Von Montag bis Freitag von 7.30 bis 14 Uhr, samstags von 13 bis 16 Uhr sowie sonntags von 13 bis 16 Uhr wird in dem Zentrum getestet. Termine können telefonisch oder online täglich von 8 bis 14 Uhr vereinbart werden.

Corona-Blog: Nur drei neue Corona-Infektionen an einem Tag – Sonderimpfaktion am nächsten Wochenende

Außerdem sind weiterhin folgende Teststationen geöffnet: Im Landratsamt können sich Bürger mittwochs von 11 bis 14 Uhr im Nordhäuser Landratsamt testen lassen. Das Testzentrum in Ellrich steht montags und mittwochs von 8 bis 14 sowie freitags von 9 bis 13 Uhr offen. Ab 1. Juli sind hier auch Termine buchbar. In Sollstedt kann man jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr auch ohne, an der Teststation in Günzerode kann man nur mit Anmeldung vorbeikommen.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.landratsamt-nordhausen.de

Durcheinander bei Fristen für Zweitimpfungen in Thüringen