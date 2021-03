Ilm-Kreis. Im Ilm-Kreis sollen so schnell wie möglich flächendeckend Teststellen eingerichtet werden.

Kostenlose Schnelltests, die einen Hinweis auf eine Corona-Infektion geben können, sollen im Ilm-Kreis möglichst schon ab der kommenden Woche angeboten werden. Das sagte am Freitag Landrätin Petra Enders (Linke). Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog