Schulen starten nach den Ferien mit Maskenpflicht

Angesichts der hohen Infektionszahlen gilt ab kommenden Montag in Thüringen wieder für alle Klassenstufen eine Maskenpflicht in den Schulen. Somit müssen auch Grundschüler während des Unterrichts einen Mundschutz tragen. Das Bildungsministerium hat dafür am Freitag in diesem Punkt die Allgemeinverfügung angepasst.

Die Regelung gelte zunächst bis zum 24 April. „Die Maskenpflicht im Unterricht war für mich immer das allerletzte Mittel, denn gerade im Grundschulbereich ist sie eine große Belastung der pädagogischen Arbeit. Leider lassen die weiter sehr hohen Infektionszahlen nun nichts anderes zu. Wir werden insbesondere diese Maßnahme regelmäßig überprüfen“, erklärte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke).

