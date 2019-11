Schulhofsanierung als nächstes Projekt

„Der Schulhof muss dringend saniert werden“, fordert Frank Winter von der Stadt Apolda. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Schulfördervereins der Evangelischen Grundschule Apolda und zeigt auf die an vielen Stellen unebene Fläche. Jede Menge Stolperkanten und damit Unfallquellen würden dort seit geraumer Zeit zutage treten, weswegen dringender Handlungsbedarf bestünde, so Frank Winter im Gespräch mit unserer Zeitung.

Aber die Stolperkanten seien es nicht allein. Auch Pfützen gebe es durch die vielen Unebenheiten zahlreiche, zudem schlammige Stellen. Den Dreck würden die Kinder dann an den Schuhen regelmäßig ins Haus tragen, was den Reinigungsaufwand erhöhe. Kurzum: Der Zustand kann aus Sicht des Vaters nicht so bleiben.

Die Stadt sei bereits über die Mängel informiert, so dass nicht nur Frank Winter hofft, dass im Haushalt fürs kommende Jahr entsprechende Finanzmittel eingestellt werden, damit investiert werden kann, sich die Situation verbessert.

Man habe bereits ein Aufmaß anfertigen lassen, stünde mit der Verwaltung im Gespräch und wolle als Förderverein natürlich einen Beitrag leisten. Immerhin rund 10.000 Euro habe man dafür bereits zusammen. Man versuche obendrein, Fördermittel zu erhalten, bereite weitere Veranstaltungen vor, um Geld einzunehmen.