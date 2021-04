Schulungen zu Corona-Tests in Creuzburg

Die Johanniter bieten eine Online-Schulung in Sachen Schnelltest an.

Die Johanniter bieten Online-Schulungen zur Anwendung von Antigen-Schnelltests an. Die Schulung richtet sich an das Personal in Kitas und Schulen, an Firmen und Privatpersonen. Sie werden in die Anwendung von Antigen-Schnelltests auf Sars-CoV-2 eingewiesen, können diese dann vorbereiten und bei anderen Menschen durchführen. Der Kurs kostet 10 Euro pro Teilnehmenden.

Mehr Informationen zum Kurs: www.johanniter.de/westthueringen, Telefon: 036926 / 7 10 90