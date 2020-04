In Thüringen gab es innerhalb von 24 Stunden sechs neue Tote, die am Coronavirus gestorben sind. Im Bild zu sehen ist ein Mitarbeiter des Jenaer Leibniz‐IPHT.

Erfurt. In Thüringen sind bisher 71 Menschen gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Das geht aus Zahlen der Staatskanzlei vom Samstag hervor.

Sechs weitere Corona-Tote in Thüringen – Gesamtzahl steigt auf 71

Damit erhöhte sich die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Covid-19-Krankheit innerhalb von 24 Stunden um sechs. Weiterhin am stärksten betroffen sind die Kreise Greiz mit 22 Todesopfern und Saale-Orla mit 10. Der Kreis Greiz weist mit 377 Fällen auch die mit Abstand höchste Zahl an Infektionen mit dem Virus in Thüringen auf.

Nach den Angaben der Staatskanzlei erhöhte sich die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden um 43. Damit wurde das Virus bei nun insgesamt 2064 Menschen festgestellt (Stand 10 Uhr).

68 Menschen mit Covid-19 in Thüringen auf Intensivstation behandelt

68 Erkrankte zeigen einen schweren Verlauf und müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Als genesen gelten derzeit im Freistaat nach Schätzungen 1460 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden waren.

