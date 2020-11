Seit Mitte Oktober deutlicher Anstieg bei Corona-Toten in Thüringen

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich in Thüringen von September auf Oktober nahezu verdreifacht. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums starben im Oktober 14 Menschen, die nachweislich mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert waren. Im September waren es fünf. Der Anstieg im Oktober machte sich vor allem ab der zweiten Monatshälfte bemerkbar. In den ersten vier Novembertagen wurden bereits sieben Todesfälle von Infizierten gemeldet, wobei es bei der Übermittlung der Daten durch die Gesundheitsämter an das Land zu Verzögerungen kommen kann. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog