Selbsthilfegruppen ohne Räumlichkeiten - Hygienekonzepte schwer umsetzbar

In Zeiten von Corona können sich Selbsthilfegruppen immer häufiger nicht treffen. „Wir haben in Thüringen allein 150 Suchtselbsthilfegruppen mit Schwerpunkt illegale Drogen, Alkohol und Glücksspiel“, so Sebastian Weiske, Leiter der Landesstelle für Suchtfragen im Freistaat. Die Teilnehmerzahl betrage dabei je Gruppe meist zwischen acht und zwölf Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Doch wegen nur schwer umsetzbarer Hygienekonzepte würden verschiedenste Einrichtungen derzeit in Thüringen ihre Türen für Selbsthilfegruppen nicht öffnen. Diese konnten sich jahrelang vor allem in Behörden, Ämtern oder Kirchen zum Austausch von Informationen und Anregungen für Hilfe treffen. Aber aktuell seien beispielsweise viele Gesundheitsämter für Selbsthilfegruppen nicht zugänglich. Das bestätigt in der Landeshauptstadt die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kiss), die allein 130 Gruppen mit verschiedensten Hilfsangeboten betreut. Auch die in Jena ansässige Landeskontaktstelle für Selbsthilfe Thüringen, die im Freistaat die ehrenamtliche Arbeit von 22 Kontaktstellen koordiniert und unterstützt, weiß von den Problemen. „Schön wäre, wenn es wieder mehr öffentlich zugängliche Räumlichkeiten für die Gruppen gebe“, so Mitarbeiterin Katrin Wieacker.

Für Süchtige sind soziale Kontakte und Hilfen besonders wichtig

Weiske fordert die Politik und die Kommunen auf, diese auch während der Corona-Pandemie für Selbsthilfegruppen entsprechend zur Verfügung zu stellen. Er befürchtet wegen der aktuell fehlenden Zusammenkünfte einen weiteren Anstieg der Abhängigkeiten und auch Rückfälle. Ein Trend wäre schon jetzt auffällig. „Denn gerade für Süchtige, bei denen oftmals auch psychische Erkrankungen vorliegen, sind soziale Kontakte und Hilfen wichtig.“

Positiv hebt Weiske hervor, dass die suchtspezifische Versorgung in den vier Reha-Kliniken in Thüringen - in Römhild, Bad Klosterlausnitz, Bad Blankenburg und Marth - inzwischen „wieder zeitnah für den Betroffenen“ gegeben sei. Ähnliches erhofft er für die vier ambulanten Einrichtungen in Erfurt, Jena, Eisenberg und Meiningen. „Die elf Entgiftungskliniken nehmen jedenfalls wieder Patienten wie Vor-Corona-Zeiten auf.“