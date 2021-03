Corona-Selbsttests „demnächst bestellbar“

Erfurt Die Tests für Zuhause waren in Thüringen bis Dienstag noch Mangelware. So sieht es in Supermärkten und Drogerien aktuell aus.

Der Verkauf von einfachen Selbsttests für den Nachweis, ob man mit dem Corona-Virus infiziert ist, kommt weiter nur schleppend in Gang. Abgesehen von einigen wenigen Apotheken, die man allerdings kennen und suchen muss, sind die Selbsttests gerade so gut wie nirgendwo in Thüringer Einkaufsmärkten erhältlich. Auf Nachfrage teilen Drogerien und Handelsketten mit, man organisiere den Verkauf und hoffe auf die Lieferanten.

Aldi-Nord: Der Discounter war der erste, der die Tests für Zuhause am vergangenen Samstag im Angebot hatte. Allerdings waren die Vorräte schnell vergriffen. Sprecher Axel von Schemm: „Nachschub kommt. Schrittweise beliefern wir unsere Märkte immer wieder mit neuer Ware. Schon am Montag und Dienstag haben wir wieder Selbsttests verkauft.“ Ende dieser Woche sollen die Märkte wieder neue Ware geliefert bekommen.

Lidl: Die Handelskette vertrieb die Selbsttests zeitgleich mit Aldi über seinen Online-Shop. Allerdings waren die Server der großen Nachfrage zunächst nicht gewachsen. Aktuell bittet der Discounter auf seiner Website „um Verständnis, dass es aufgrund der hohen Nachfrage zu Lieferverzögerungen kommen kann“. Der angebotene Schnelltest trägt den Vermerk „Demnächst bestellbar“.

Müller Drogeriemärkte: Auf Nachfrage erklärt Pressesprecherin Esther Dürbeck gestern, man gehe davon aus, schon am Mittwoch dieser Woche mehrere hunderttausend Tests in den Filialen und online anbieten zu können. „Die Menge wird sich dann nahezu täglich vergrößern. Wir werden die Tests sehr günstig verkaufen, um sie für wirklich alle Kundinnen und Kunden erschwinglich zu machen“, so Dürbeck.

Rossmann: Bislang hatte die Drogeriekette noch keine Selbsttests im Angebot. Laut Sprecher Vincent Toussaint steht der Verkaufsstart noch bevor. „Sofern der Lieferant den avisierten Liefertermin einhält, können wir die Corona-Selbsttests voraussichtlich im Laufe der Woche in unseren Verkaufsstellen anbieten“, so der Rossmann-Vertreter. Man arbeite zudem daran, zugelassene Tests mehrerer Hersteller ins Sortiment aufzunehmen. Die Abgabemenge pro Haushalt soll anfangs auf vier Stück begrenzt sein. Nähere Informationen zu lokalen Filialverfügbarkeiten konnte er nicht geben.

DM: In den Märkten gibt es die Selbsttest noch nicht. Auf der Internetseite wirbt die Drogeriekette weiterhin mit dem Versprechen „Corona-Selbsttests bald bei dm erhältlich“. Wann es soweit ist, bleibt aber offen. Man arbeite „aktuell intensiv daran, Selbsttests für Sie auszuwählen und Sie möglichst bald mit diesen Corona Antigen-Schnelltests zu versorgen.“

Real: Ob und wann die Märkte Selbsttests anbieten, ist derzeit offen. Auf Nachfrage sagt Sprecher Frank Grüneisen: „Aufgrund der Kurzfristigkeit der Zulassung ist in unserem Unternehmen bislang noch keine Entscheidung dazu gefallen. Die Angelegenheit liegt gerade bei den zuständigen Fachbereichen zur Prüfung.“

Netto: Der Marken-Discounter plant den Verkauf von Selbsttests, weiß aber noch nicht, wann es losgeht. Auf Nachfrage erklärt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation: „Mit Verfügbarkeit plant Netto Marken-Discount den Verkauf von Corona-Schnelltests. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Detailinformationen mitteilen können.“

Antworten von Kaufland lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Wir reichen sie gegebenenfalls nach.