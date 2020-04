Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Senova Weimar produziert revolutionären Corona-Streifentest

Weimar. Die Diagnostik-Firma Senova in Weimar stellt einen Streifentest her, der binnen zehn Minuten Antikörper gegen das Corona-Virus nachweisen kann. Mit einer Blutprobe steht damit in kurzer Zeit fest, ob eine Person akut mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert oder ob sie bereits immun ist. Die derzeit angewandten Abstrich-Proben brachten oft erst nach Tagen Laborergebnisse.

Entwickelt wurde der Test von einem internationalen Forscherteam unter Beteiligung des Jenaer Leibniz-Instituts für Photonische Technologien. Er weist zwei Arten von Antiköprern nach: IgM-Antikörper finden sich bereits wenige Tage nach der Infektion im Blut, dagegen bilden sich IgG-Antikörper erst später im Infektionsverlauf. Letztere bleiben meist viele Monate nachweisbar und zeigen eine bestehende Immunität an. So lässt sich mit dem Schnelltest auch rasch und kostengünstig feststellen, ob eine Person die Krankheit bereits überstanden hat.

Bei der Senova Weimar fanden die Forscher eine Firma, die mit ihren Streifentests auch bereits beim Eindämmen der Ebola-Epidemie in Afrika wertvolle Dienste leistete. Zehntausende der neuen Antikörper-Schnelltests hat die Senova nun bereits für ihren nordrhein-westfälischen Vertriebspartner produziert.