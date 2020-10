Mit Stand vom 2. Oktober (8 Uhr) meldet die Stadtverwaltung sieben neue Corona-Fälle. Damit gibt es in Erfurt aktuell 37 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Den Angaben zufolge befinden sich derzeit neun Betroffene in stationärer Behandlung, das ist eine Person mehr als am Vortag. Von 244 Corona-Infizierten gelten wie am Vortag 205 als genesen. Zwei Personen mit Corona-Infektion waren im Frühjahr verstorben. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt damit 244 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.