In Thüringen wurden 90 neue Corona-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. (Symbolbild).

Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen wieder zweistellig

Erfurt. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche ist weiter angestiegen. Nur noch eine Stadt in Thüringen hat aktuell einen Inzidenzwert von Null.

Nach Wochen im einstelligen Bereich ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche jetzt wieder zweistellig. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mitteilte, betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen 11,1. Am Dienstag war dieser Wert noch mit 8,5 angegeben worden. Es wurden 90 neue Fälle gemeldet, aber keine weiteren Todesopfer registriert.

In Gera stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 25,8 auf 26,8 und lag damit landesweit am höchsten. Einen Wert von 0 erreichte nur noch die Stadt Weimar. Seit Beginn der Pandemie wurden laut RKI 129.686 Erkrankungen gemeldet, 4390 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.