Sieben-Tages-Inzidenz steigt im Landkreis Eichsfeld auf 70

Seit Freitag ist die Zahl der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Eichsfelder auf 132 angestiegen. Insgesamt registrierte das Gesundheitsamt 40 neue Corona-Fälle am Wochenende. Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Corona-Pandemie Infizierten steigt im Landkreis somit auf 409. Als wieder genesen gelten 264 Menschen. Zurzeit werden 13 Personen stationär behandelt, zwei davon mit einem schweren Verlauf. Auf 70 ist der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert am Sonntag gestiegen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Live-Blog

Trotz der bestehenden Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen ist ein weiterer Kindergarten im Landkreis von einem positiven Covid-19-Fall betroffen. Nach Risikoeinschätzung des Gesundheitsamtes ist jedoch nicht von einer Schließung der Einrichtung auszugehen, heißt es am Freitag.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass es einen positiven Covid-19-Fall im Kindergarten Breitenworbis gab. Auch im Nachbarlandkreis Göttingen ist eine Einrichtung betroffen. Die beiden Krippengruppen im Inklusiven Campus Duderstadt werden wegen eines positiven Corona-Tests bis auf Weiteres geschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Katholischen Pressestelle Göttingen. Demnach wurde die Corona-Infektion bereits am Donnerstagabend bekannt.

Um möglichst Schließungen weiterer Kindergärten im Landkreis Eichsfeld zu vermeiden und den Schutz von Kindern und Personal zu stärken, sowie zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beizutragen, hat die Kindergarten-Fachberatung des Jugendamtes in Abstimmung mit den Mitgliedern des Krisenstabes vor dem Hintergrund der aktuellen Lage alle Kindertagesstätten dazu aufgefordert, Angebote im gruppenübergreifenden Arbeiten zu unterlassen. Besonders positiv aufgenommen wurde von den Mitgliedern des Krisenstabes die Bewilligung des Antrags auf Fortführung des Einsatzes der Bundeswehr im Gesundheitsamt, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Somit werden die Soldaten der Bundeswehr vor Ort noch weitere zwei Wochen unterstützen.

Besonders betroffen sind im Landkreis Eichsfeld die Stadt Heiligenstadt mit 26, Heuthen mit 10, Küllstedt mit 9, Leinefelde mit 8, Lutter, Uder und Steinbach mit jeweils 6 infizierten Personen.

Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet.

