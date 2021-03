Einblick auf Geburtsstation So kann zu Coronazeiten im SRH-Krankenhaus in Friedrichroda entbunden werden

Friedrichroda. Über die aktuelle Situation auf der Geburtsstation und was aktuell beachtet werden muss, berichtet das Ärzteteam im SRH Krankenhaus. Trotz Corona steigen wieder die Geburtenzahlen.

Die Corona-Pandemie zeigt ihre Auswirkungen. In vielen Geburtskliniken sind im vergangenen Jahr die Zahlen zurückgegangen, so auch im SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda. Unsere Zeitung unterhielt sich mit Chefarzt Heiko Tuppatsch und Oberärztin Susanne Göhring über Geburten in Coronazeiten und wollte von ihnen wissen, wie die derzeitige Situation in der Geburtshilfe aussieht.