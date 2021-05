Sonneberg stellt Zertifikate für Covid-19-Genesene aus

Sonneberg. Das Landratsamt Sonneberg schickt Zertifikate für Genesene im Landkreis ab sofort automatisch zu. Wer im vergangenen halben Jahr eine Infektion überstanden hat, wird angeschrieben.

Der Landkreis Sonneberg stellt Menschen nach einer überstandenen Corona-Infektion einen amtlichen Bescheid über ihre Genesung aus. Die Kreisverwaltung reagiert damit auf die Lockerungen für Genesene und vollständig Geimpfte, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Damit der Personenkreis der Genesenen sich nicht selbst um den etwa für den Friseurbesuch notwendigen amtlichen Nachweis bemühen muss, würden die Bescheide automatisch vom Gesundheitsamt verschickt. Ein Antrag an das Amt oder eine Anmeldung sei nicht nötig, den Betroffenen entstünden auch keine Kosten. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Nach der seit Donnerstag geltenden Corona-Landesverordnung benötigen Genesene ebenso wie Geimpfte keinen negativen Corona-Test mehr, wenn sie zum Beispiel einen Friseur besuchen wollen. Sie müssen allerdings nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Während Impfungen im Impfausweis vermerkt sind, ist bei Genesenen eine ärztliche oder behördliche Bescheinigung über eine Infektion oder ein PCR-Nachweis nötig. Das Landratsamt Sonneberg habe sich hier für eine bürgerfreundliche und automatisierte Umsetzung entschieden, hieß es. Die ersten Zertifikate befänden sich bereits auf dem Postweg.

Weil Corona-Infektionen bzw. Covid-19-Erkrankungen meldepflichtig sind, werden unter anderem Adressen der Infizierten von den Gesundheitsämtern erfasst.

Das könnte Sie auch interessieren: