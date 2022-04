Martin Wagner, Leiter des Rechenzentrums „Im Thüringer Wald“ der Teag, zeigt Ersoy Karakoc, Geschäftsführer der SRH IT Solution (li) und Uwe Leder, Geschäftsführer der SRH-Kliniken in Gera, Suhl, Naumburg und Zeitz (mi) die Räume, in denen künftig die Klinik-Server untergebracht sein werden.