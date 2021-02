Stabile Inzidenz vor Wochenende

Weimar. Neuinfektionen halten sich in Stadt und Kreis in Grenzen

Mit nahezu stabiler 7-Tage-Inzidenz sind Weimar und das Weimarer Land ins Wochenende gegangen. Die Gesundheitsämter meldeten Freitag für die Stadt einen Wert von 102,72 je 100.000 Einwohner (Vortag 110,38) und für den Landkreis unverändert 147,3.





Dahinter stehen in Weimar die nur fünf bestätigten Neuinfektionen. Im Weimarer Land wurden bis Freitagvormittag neue 18 Infektionen bestätigt. Fünf Patienten wurden zur Behandlung in Kliniken aufgenommen. Aus Weimar sind es weiterhin 28 Corona-Patienten in Kliniken.