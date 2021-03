Am Donnerstagmittag konnten über impfen-thueringen.de/terminvergabe/ freie Termine für den 22. März im Mon Ami Weimar vergeben werden.

Erstmals seit drei Monaten liegt die 7-Tage-Inzidenz in Weimar unter 50. Am 3. Dezember 2020 konnte die Stadt mit 49,16 letztmals eine Inzidenz unter dem Grenzwert ausweisen. Binnen drei Wochen stiegen die Zahlen bis zum ersten Weihnachtstag damals auf den Höchstwert von 275,96. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.