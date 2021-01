Starker Anstieg der Coronazahlen nach Massentests im Kyffhäuserkreis

Rapide ist die Zahl der Corona-Infektionen im Kyffhäuserkreis angestiegen. 33 neue Fälle meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch. Kreissprecher Heinz-Ulrich Thiele führt das auf die Ergebnisse der Massentests in zwei Pflegeheimen vom Montag zurück. Corona-Blog: Änderungen bei Notbetreuung ab nächster Woche – Zeugnisse erst am 19. Februar

Tatsächlich sei bei acht Bewohnern der Einrichtung vom Deutschen Roten Kreuz in Artern der Sars-CoV-2-Erreger nachgewiesen worden. Für 14 Bewohner der K & S-Seniorenresidenz Sondershausen lagen außerdem bereits positive Testergebnisse vor, als die jetzt vorliegende Statistik am Dienstag um Mitternacht geschlossen worden war. „Es geht aber noch weiter“, befürchtet Thiele bald erneut höhere Infektionszahlen.





Am Mittwoch waren ihm bereits zwölf weitere Positiv-Fälle aus den Massentests bekannt geworden. Gestiegen ist auch die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion um zwei auf 33 seit Beginn der Pandemie. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Robert-Koch-Institut am Mittwoch mit 167,1 angegeben. Damit nähert er sich der Grenze von 200. Wird diese überschritten, gilt neuerdings die Empfehlung vom Land, den Bewegungsradius der Menschen auf 15 Kilometer um den Wohnsitz einzuschränken.

Derzeit sind 367 aktive Fälle im Kyffhäuserkreis registriert. Bei insgesamt 1213 Personen wurde das Virus während der Corona-Krise bereits nachgewiesen. 817 gelten als genesen, 23 mehr als einen Tag zuvor. 34 Erkrankte werden mit schweren Symptomen in Kliniken behandelt.