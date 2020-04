Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steigende Zahl von Corona-Genesenen

Auf 61 ist die Zahl der mit Corona infizierten Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis inzwischen angestiegen (Stand Freitag, 14.45 Uhr). Ein 70-Jähriger aus Bad Langensalza starb seit Ausbruch der Krankheit an dem Virus. Die Zahl der Patienten, die stationär behandelt werden müssen, sank wieder, die Zahl der Genesen steigt.Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Eine Zwischenbilanz des Monats: Am 17. März gab es im Landkreis die erste Person, die sich mit dem Covid 19-Erreger infiziert hatte. Bis zum 20. stieg die Zahl schon auf fünf. Am 23. März wurde erstmals eine Frau im Klinikum aufgenommen. Am 26. März meldete das Landratsamt den ersten Genesenen. Mittlerweile ist die Zahl der aktuell Erkrankten auf 38 gestiegen, gleichzeitig gelten 22 Menschen als genesen.

Fünf Betroffene werden im Klinikum behandelt – bisher waren es maximal sieben gleichzeitig. Erstmals wird dort seit gestern ein Fall mit „schwerem Verlauf“ eingeschätzt – also von kritischem oder lebensbedrohlichem Zustand. Beatmet werden musste erstmals ein Patient am 7. April, der aber, weil er aus Gräfentonna kam, noch nicht als schwerer Fall in der Kreis-Statistik auftauchte.

Altersschnitt der Erkrankten bei gut 50 Jahren

Der Verstorbene, Jahrgang 1950, war deutlich älter als der Durchschnitt der Erkrankten im Landkreis. Der lag laut Landratsamt bis 9. April fast konstant bei 52 bis 54 Jahren. Diese Zahl ähnelt der in anderen Regionen. Auch sind, wie anderswo hier im Landkreis durchweg etwas mehr Männer als Frauen von der Krankheit betroffen.

In häuslicher Quarantäne befanden sich am Freitag noch 120 Menschen. Diese Zahl hatte am 1. April mit 391 ihren Höhepunkt erreicht. Waren es anfangs noch viel Urlaubsrückkehrer, die in Isolation mussten, sind es nun vor allem mögliche Kontaktpersonen von Infizierten.