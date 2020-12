Suche nach Standort für Südharzer Impfzentrum läuft noch

Nordhausen. Ziel sind etwa 150 Impfungen gegen das Corona-Virus pro Tag in Nordhausen. Etwa 30 Ärzte und Helfer sind zum Dienst in der Impfzentrale bereit.

In Nordhausen soll es eines von 29 Thüringer Corona-Impfzentren geben. Wir sprachen darüber mit dem Niedersachswerfer Allgemeinarzt Herbert Spiller, Leiter der Regionalstelle Nordhausen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen in Thüringen lesen Sie in unserem kostenlosen Liveblog.