Trockenborn-Wolfersdorf. Das Suchthilfezentrum für Mutter und Kind in Ostthüringen – die einzige Einrichtung dieser Art in Mitteldeutschland – ist durchgängig belegt.

Suchthilfezentrum in Ostthüringen: Die meisten Bewohnerinnen sind abhängig von Crystal Meth

Der nächste „Fall“ ist ein besonders herausfordernder: Die suchtkranke junge Frau, die im April ins Suchthilfezentrum für Mutter und Kind in Trockenborn-Wolfersdorf ziehen wird, lebt bereits seit zweieinhalb Jahren von ihrem Kind getrennt. In der Einrichtung im Saale-Holzland-Kreis, die der Verein Wendepunkt seit 2011 betreibt und die in Mitteldeutschland einzigartig ist, wird die Frau nicht nur lernen müssen, dem Suchtdruck standzuhalten und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie muss auch lernen, eine stabile Bindung zum jüngeren ihrer beiden Kinder aufzubauen und elterliche Verantwortung zu übernehmen. „Wenn sie motiviert genug ist, wird sie das auch schaffen“, sagt Einrichtungsleiterin Manuela Hochstein. Denn ohne hohe Motivation und die Bereitschaft, hart an sich zu arbeiten, gehe es nun einmal nicht.

Zentrum ist durchgängig belegt Das Suchthilfezentrum ist nach wie vor durchgängig belegt: Im April wird dort nur deshalb ein Platz frei, weil eine der derzeit acht Bewohnerinnen in die letzte freie Außenwohnung zieht, die der Verein auf dem Gelände im Rothehofsthal für die Verselbstständigungsphase vorhält. Danach werden sowohl die fünf Wohnungen als auch die acht Plätze in der sozialtherapeutischen Einrichtung komplett belegt sein. „Wir arbeiten sogar mit einer Warteliste“, sagt die Einrichtungsleiterin. So habe eine Frau, die vor wenigen Tagen ins Suchthilfezentrum zog, seit August auf ihren Platz gewartet. Der für April geplante Neuzugang stehe seit November auf der Liste. Die Konzeption sieht vor, dass die Mütter mit ihren Kindern mindestens ein Jahr in der Einrichtung bleiben, um sich an realitätsnahe Alltagsstrukturen zu gewöhnen und Stabilität im Umgang mit ihrer eigenen Suchterkrankung zu erlangen. Bei Bedarf und unter der Voraussetzung, dass die Sozial- und Jugendämter die Kosten schultern, kann der Aufenthalt aber auch verlängert werden. In Einzelfällen dauerte er schon bis zu vier Jahre. Zur Drogensucht kommen oft andere psychische Erkrankungen Hauptdroge ist nach den Worten von Manuela Hochstein weiterhin Crystal Meth: Von den aktuell acht Bewohnerinnen seien fünf von dieser Substanz abhängig. Zwei seien alkoholsüchtig, eine von Cannabis abhängig. Viele Frauen rauchten aber auch noch und litten unter sogenannten nicht stoffgebundenen Süchten wie Spiel- oder Handysucht. Hinzu kämen immer häufiger Essstörungen und andere psychische Erkrankungen. „Das macht die Arbeit noch einmal schwieriger“, sagt Manuela Hochstein. Die Frauen müssten dann oft erst einmal im richtigen Umgang mit Medikamenten geschult werden, wie überhaupt eine gesunde Lebensweise „ein ganz wichtiges Thema“ für sie sei. In der Einrichtung lernten die Frauen nicht nur, ein Haushaltsbuch zu führen, um ihre Finanzen im Blick zu behalten und mit dem auszukommen, was ihnen – oftmals auch noch nach dem Abstottern von Schulden – zur Verfügung steht. Sie lernten auch, ohne vorgefertigte Lebensmittel frisch zu kochen und im hauseigenen Gartenprojekt selbst Obst und Gemüse anzubauen. Dazu kommen Strategien für eine suchtmittelfreie Stressbewältigung. Die Mitarbeiter des Zentrums stehen ihnen dabei rund um die Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung. Manuela Hochstein verhehlt allerdings nicht, dass die Personalsituation derzeit wegen Langzeiterkrankungen und der schwierigen Nachbesetzung von Stellen etwas angespannt ist. Scheck ermöglicht Verbesserung der räumlichen Bedingungen Ein 10.000-Euro-Scheck, jüngst überreicht von der Landesbank Hessen-Thüringen, ermöglicht es derweil, die räumlichen Bedingungen weiter zu verbessern: Das Suchthilfezentrum will einen derzeit noch als Lager genutzten Bereich im früheren Jugendwerkhof zum Therapieraum umgestalten, um wiederum das derzeitige Provisorium künftig für die Ergotherapie zu nutzen. Manuela Hochstein: „Zu den Gesamtkosten kann ich noch nichts sagen. Aber die 10.000 Euro ermöglichen zumindest einen Anfang.“