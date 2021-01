Südharz: Covid-Patienten-Versorgung nähert sich Kapazitätsgrenze

Utensilien in Corona-Zeiten: Mundschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel.

Über viele Wochen hinweg war die Situation in den hiesigen Krankenhäusern entspannter als im Landesdurchschnitt, was die Versorgung der schweren Covid-19-Fälle angeht. Inzwischen ist es umgekehrt: Mit nur noch drei freien von 56 Intensivbetten im Südharz-Klinikum Nordhausen und der Lungenklinik Neustadt liegt die Quote noch belegbarer Kapazitäten im Südharz bei rund fünf Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Im thüringenweiten Schnitt sind es immerhin noch knapp 15 Prozent. So ist es den aktuellen Daten des DIVI-Intensivregisters zu entnehmen. Kleiner Hoffnungsschimmer: Die aktuelle Thüringer Infektionsstatistik weist für den vergangenen Mittwoch nur eine Neuinfektion im Landkreis Nordhausen aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, bezogen auf 100.000 Einwohner, sank so binnen Tagesfrist von 173 auf 117,5. Das ist aktuell der niedrigste Wert in ganz Thüringen. Die rote Laterne trägt das Altenburger Land mit einem Inzidenzwert von 364,7. Der Landesdurchschnitt liegt bei 232,4.

Seit Pandemiebeginn im März wurden insgesamt 963 Menschen im Landkreis Nordhausen positiv auf SarsCoV2 getestet.