Landkreis Nordhausen steht vor Öffnungsschritten

Nordhausen. Die anhaltend unter 150 liegende Inzidenz im Landkreis erlaubt im Einzelhandel wieder Click & Meet sowie die Öffnung von Schulen und Kindergärten ab Freitag.

Das Etappenziel ist erreicht: Am Freitag dürfen Geschäfte im Südharz für Kunden mit negativem Coronatest und Termin ebenso wieder öffnen wie Schulen und Kindergärten. Denn der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis erreichte am Mittwoch den fünften Werktag in Folge einen Wert unter 150.

Corona-Blog: Testergebnisse von Buga-Besuchern frei im Netz – Ministerin mahnt bei Impfungen zur Geduld

Am Mittwoch gingen 45 Neuinfektionen in die Statistik ein – das ist ein Tageshöchstwert seit mehreren Wochen. Die Inzidenz stieg denn auch kräftig an, angesichts relativ niedriger Infektionszahlen der vorangegangenen sechs Tage aber „nur“ von 110,3 auf 137,9.

Die Bundesnotbremse hatte für den Landkreis Nordhausen die Schließung von Schulen, Kindergärten und dem Einzelhandel vor zwei Wochen verlangt, nachdem ab 2. Mai die Inzidenz an drei Tagen in Folge über 165 lag.