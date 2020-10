Täglich etwa 80 Anrufer bei Erfurter Corona-Hotline

In der Polyklinik in der Erfurter Melchendorfer Straße wurde bei Verdachtsfällen eine Abstrichprobe durchgeführt

Sechs neue Corona-Infektionen hatte Erfurt mit Stand 8 Uhr am Donnerstag zu vermelden. Damit gibt es in Erfurt aktuell 38 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt 279 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Vier Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.