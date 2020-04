Mühlhausen. Mehrere tausend Nase-Mund-Schutzmasken lässt seit Freitag die Verwaltung des Unstrut-Hainich-Kreises verteilen: zweimal in Mühlhausen, je einmal in Bad Langensalza, Schlotheim und Bad Tennstedt.

Tausende Schutzmasken bis Montag im Unstrut-Hainich-Kreis verteilt

Die Aktion, die dazu dienen soll, die Corona-Pandemie einzudämmen, wird am Montag in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt fortgesetzt. Ab 17 Uhr werden die Masken in den Gerätehäusern der Feuerwehren von Lützensömmern, Kutzleben, Hornsömmern, Mittelsömmern, Haussömmern, Bruchstedt, Blankenburg, Tottleben, Urleben, Sundhausen, Kirchheilingen und Ballhausen ausgegeben. Alle weiteren Entwicklungen zu Corona gibt es im Liveblog

