Mit Unterstützung der Bundeswehr gab es am Dienstag einen Probelauf im Impfzentrum Ostthüringen in der Geraer Panndorfhalle.

Gera. In überregionalen Zentren in Gera und Erfurt können von Mittwoch an täglich 1440 Menschen den Schutz gegen das Coronavirus erhalten.

Gera und Erfurt sind startklar: In den ersten beiden der geplanten vier überregionalen Impfzentren Thüringens beginnt an diesem Mittwoch das große Impfen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-LiveblogJeweils bis zu 1440 Menschen können fortan in der Erfurter Messehalle und in der Geraer Panndorfhalle pro Tag geimpft werden – vorausgesetzt, das Serum wird wie geplant geliefert und jeder Termin vergeben.