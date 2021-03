Testzentrum im Kreis Gotha startet Montag

Kreis Gotha Mit Wochenbeginn werden Schnelltests an fünf wechselnden Orten im Landkreis Gotha möglich. Die Kreisverwaltung will Testung mithilfe von Apotheken weiter ausbauen.

Die Möglichkeit, sich einmal in der Woche kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen, gibt es seit 8. März. Eine Woche später geht im Kreis Gotha das erste Testzentrum an den Start. Mit Hinblick auf die Verzögerung verweist der Landkreis auf die jüngste Testverordnung, deren genauer Wortlaut erst am Mittwoch, zwei Tage nach Freigabe der kostenlosen Schnelltests, feststand.