Testzentrum in Günzerode öffnet wieder

Günzerode. Ab 28. April besteht im Testzentrum in Günzerode die Möglichkeit des Testens ohne Termin.

Ab Mittwoch, 28. April, öffnet das Testzentrum in Günzerode wieder, und zwar im Dorfgemeinschaftshaus, Am Hagen 2. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ist die Teststation Montag, Mittwoch und Freitag jeweils 9 bis 10 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag jeweils 15 bis 16 Uhr geöffnet. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Für die Schnelltestung müsse vorher kein Termin vereinbart werden. Weitere Informationen zu den Testzentren im Landkreis sind im Internet zu finden unter: https://www.landratsamt-nordhausen.de/informationen-coronavirus.html