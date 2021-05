Thüringen begleicht Impfstoff-Schulden

Erfurt. Es war ein solidarischer Akt in einer Notlage: Im März halfen Thüringen, Sachsen und Bayern dem Nachbarland Tschechien mit je 5000 Dosen Corona-Impfstoff aus. Dabei hatte Thüringen damals gar kein Serum vorrätig.

Thüringen hat seine Impfstoff-Schulden beim Nachbarland Sachsen beglichen. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums teilte auf Anfrage mit, dass die 5000 Dosen Astrazeneca, die Sachsen Anfang März zugunsten der Tschechien-Hilfe verauslagt hatte, schon zum 30. März zurückgegeben wurden. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Thüringens Nachbarn waren damals in Vorleistung gegangen, weil sich Thüringen zwar an der Gemeinschaftsaktion mit Sachsen und Bayern beteiligen wollte, aber nicht eine Impfdose erübrigen konnte. Sämtlicher verfügbarer Impfstoff war schon mit Impfterminen untersetzt. In Sachsen und Bayern hingegen war das Serum vorrätig. Die Ministeriumssprecherin erinnert daran, dass Anfang März in Tschechien „eine absolute Notlage“ wegen extrem hoher Infektionszahlen bestand.

Um zu verhindern, dass dieses Geschehen auf die grenznahen Regionen Deutschlands überschwappt, hätten sich die drei Bundesländer zur gemeinsamen Spende von 15.000 Impfdosen entschlossen. In den Bezirken Cheb, Sokolov und Karlovy Vary lag die 7-Tage-Inzidenz teilweise bei über 1000.

