Thüringen hat bundesweit die zweithöchste Corona-Inzidenz

In den vergangenen sieben Tagen gab es in Thüringen 1948 Neuinfektionen, von Freitag zum Samstag allein mehr als 300 neue Fälle (Symbolfoto).

Erfurt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen liegt jetzt bei 91,9. Nur ein Bundesland hat einen höheren Wert.

Thüringen weist unter den Bundesländern die zweithöchste Corona-Inzidenz auf. Das Robert Koch-Institut gab den Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Samstag mit 91,9 an. Nur Bremen war mit einer Inzidenz von 103,1 noch stärker betroffen.

Bundesweit liegt die Inzidenz bei 64,4

Thüringen hatte bereits in den vergangenen Tagen zu den drei Bundesländern mit der höchsten Inzidenz gehört und verdrängte am Samstag das angrenzende Bayern (89,9) auf Platz 3. Bundesweit wurde die Inzidenz mit 64,4 angegeben.

In den vergangenen sieben Tagen gab es in Thüringen laut RKI 1948 Neuinfektionen, von Freitag zum Samstag meldeten die Gesundheitsämter mehr als 300 neue Fälle. Da auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser wieder zunehmend Covid-19-Patienten behandelt werden, gelten nahezu thüringenweit die Corona-Warnstufen 1 oder 2 nach dem Frühwarnsystem. Das bedeutet, dass die Kommunen nach den geltenden Corona-Regeln gegensteuern müssen, vor allem mit einer verschärften Testpflicht für die meisten Ungeimpften. Das gilt etwa beim Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen, zu Fitnessstudios oder Sporthallen.

In Jena und Gera wurden 3G-Regelung erlassen

In Jena wurde eine solche 3G-Regelung (3G: Geimpfte, Genesen, Getestete) am Freitag erlassen, sie gilt vorerst bis Ende des Monats. In Gera soll sie am Montag in Kraft treten.