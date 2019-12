Thüringen senkt die Zahl der Frühgeburten

Dank einer bundesweit einmaligen Screening-Aktion weist Thüringen die niedrigste Rate an Frühgeburten vor der 32. Schwangerschaftswoche in Deutschland auf. Zu Beginn des Programms im Herbst 2016 betrug der Anteil der Frühgeburten noch 1,46 Prozent, 2018 konnte er auf 1,26 gesenkt werden. Auf die 17.180 Geburten im Freistaat gerechnet sind das 35 Kinder weniger, die zu früh und damit mit größeren Risiken für ihre Entwicklung auf die Welt kommen, konstatiert der Erfurter Gynäkologe und Leitende Arzt in den Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau, Udo Hoyme.

Etwa 70 Prozent der Frühgeburten werde durch Infektionen in der Scheide der werdenden Mutter ausgelöst. Ein regelmäßiger Test des pH-Wertes weist auf dieses Risiko hin und ermöglicht ein frühzeitiges Eingreifen, erklärt der Mediziner. Er ist Initiator des Präventionsprogramms, das vom Landesverband der Frauenärzte unterstützt und vom Thüringer Sozialministerium finanziert wird. Auf Plakaten in Arztpraxen und Einlegeblättern im Mutterpass werden die Schwangeren auf diese Möglichkeit hingewiesen.

Viele Kassen zahlen den Selbsttest bereits

Bereits vor knapp 20 Jahren hatte eine solche Aktion in Thüringen ihre Wirksamkeit in der Praxis bewiesen, wurde aber wieder eingestellt, die Rate der Frühgeburten stieg wieder an. Professor Hoyme ist froh, dass er die Landespolitik für eine Neuauflage gewinnen konnte, die auch verstetigt werden soll. Denn bei konsequenter und flächendeckender Anwendung könnte diese Präventionsmethode die Zahl vor allem der frühen Frühgeburten halbieren, ist sich der Arzt sicher. Zumal diese Vorsorge nicht teuer ist: Ein Selbsttest kostet keine 30 Euro, die inzwischen von den meisten Krankenkassen bezahlt werden. Das Informationsmaterial schlägt mit gerade einmal 1500 Euro zu Buche. Hinzu komme, so Hoyme, dass der Test unkompliziert von den Frauen selbst durchgeführt werden kann. Einfach, kostengünstig und wirksam: Für den Mediziner und seine Kollegen gute Gründe, für eine bundesweite Ausweitung des Präventionsprogramms zu werben. Entsprechende Signale kommen bereits aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, dem Thüringer Beispiel zu folgen.