Thüringen weiter Deutschlands Corona-Hotspot

Erfurt Obwohl auch in Thüringen die Infektionszahlen langsam sinken, bleibt der Freistaat das derzeit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland.

Thüringen wird den Status als am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland nicht los - trotz eines Abwärtstrends bei Neuinfektionen. Mit 148 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag Thüringen am Mittwoch vor Sachsen-Anhalt (127), wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog