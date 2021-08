Thüringen weiterhin mit bundesweit niedrigster Corona-Inzidenz

Erfurt. Mit einer Inzidenz von 6,7 hat Thüringen laut Robert Koch-Institut den niedrigsten Wert bundesweit. In Suhl und im Weimarer Land gab es in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen.

Thüringen hat weiterhin die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der wöchentlichen Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag mit 6,7 an und damit nur etwas höher als am Vortag (6,5). Demnach wurden 29 Neuinfektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 27,6.

In den meisten Thüringer Landkreisen blieb die Corona-Inzidenz am Donnerstag einstellig. Die Stadt Suhl und der Landkreis Weimarer Land registrierten in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Ansteckungen. Auch im Wartburgkreis (0,8) und im Landkreis Eichsfeld (2,0) infizierten sich nur wenige Menschen. Den höchsten Wert gab das RKI für den Landkreis Altenburger Land (19,0) an.

