Weimar. Die Bildungseinrichtung ermöglicht ein Abitur auf dem zweiten Weg. Ein Tag der offenen Tür ist am 13. März im Internet geplant.

Thüringenkolleg in Weimar ist zurück aus dem Lockdown

Das Thüringenkolleg im Weimar, das jungen Erwachsenen nachträglich den Erwerb der Hochschulreife ermöglicht, hat sich aus dem Lockdown zurückgemeldet. Nach dem Abschlussjahrgang, dessen Schüler bereits seit Mitte Januar an der Schwanseestraße auf ihre Abitur-Prüfungen vorbereitet werden, können mit Beginn dieser Woche auch die Elftklässler und die Schüler der Einführungsphase wieder im Haus unterrichtet werden.