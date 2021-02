Thüringer Hausärzte wollen in ihren Praxen gegen Coronavirus impfen

Bietet die Hilfe der Thüringer Hausärzte an. Verbandschef Ulf Zitterbart in seiner Praxis in Kranichfeld (Archivfoto).

Erfurt. Thüringer Mediziner fordern eine Debatte über Corona-Impfungen in Praxen. Dass es möglich sei, zeige ein Modellprojekt in Mecklenburg-Vorpommern.

Thüringer Hausärzte wollen Impfungen gegen das Corona-Virus in ihren Praxen durchführen. „Wir Hausärzte bieten unsere Hilfe an, verfügbaren Impfstoff auch in den Praxen zu verimpfen“, sagt Verbandschef Ulf Zitterbart. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog