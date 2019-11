Thüringer Hebammen für Reform der Ausbildung

Der Hebammenlandesverband Thüringen stellt sich hinter die Forderung des Deutschen Hebammenverbandes, die Reform der Hebammenausbildung unverzüglich auf den Weg zu bringen. Deutschland sei der letzte Mitgliedsstaat, der die EU-Richtlinie zur Akademisierung noch nicht umgesetzt habe. In allen anderen EU-Staaten würden Hebammen bereits an Hochschulen ausgebildet, hieß es.

Das Reformgesetz hat den Bundestag schon passiert, am Freitag entscheidet aber noch der Bundesrat. Knackpunkt sind die Kosten: Das Bundesgesundheitsministerium schätzt sie auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Reform betrifft in Deutschland jährlich etwa 1000 Hebammen. Thüringen ist aber Vorreiter bei der akademisierten Ausbildung: Seit 2014 gibt es an der FH Jena einen entsprechenden Modellstudiengang.