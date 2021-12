Thüringer Intensiv-Transporte im Ausnahmezustand - Deutlich mehr Transporte mit Ecmo

Jena. Schon mehrmals wurden beatmete Patienten mit Covid-19 von Thüringen in andere Bundesländer transportiert. So läuft die Verlegung ab.

Um sieben Uhr morgens beginnt der Arbeitstag für den Notfallsanitäter Marco Lodan und sein Team vom Intensivverlegungsdienst Mitteldeutschland (IVD). In der Erfurter Straße in Jena befindet sich einer der beiden Thüringer Standorte, von denen aus die Intensivtransportwagen (ITW) starten, um Intensiv-Patienten zu verlegen. Zwei ITW und einer zur Reserve stehen hier bereit, ein weiterer in Ellrich bei Nordhausen, von wo die Einsätze der Spezialwagen koordiniert werden.

Bevor es aber mit den über sieben Meter langen Mercedes Sprinter zu den Patienten gehen kann, muss das jeweilige Einsatzteam Vorkehrungen treffen: alle Geräte und Maschinen im Wagen überprüfen, sichergehen, dass nichts kaputt ist und alle Vorräte aufgefüllt sind. Außerdem muss geklärt werden, was der zu transportierende Patient braucht, ob er etwa beatmet werden muss oder eine Infektion hat – wie zum Beispiel Covid-19.

Deutlich mehr Transporte mit Ecmo-Gerät

Denn auch für die Verlegungen von Patienten nach dem Kleeblatt-Prinzip sind Marco Lodan und seine Kolleginnen und Kollegen zuständig. „Wir haben im letzten Monat deutlich mehr Covid-19-Patienten mit Ecmo-Gerät transportiert“, sagt Andreas Triftshäuser von der Geschäftsführung der IVD Mitteldeutschland gGmbH. Ungefähr acht mal häufiger seien solche Transporte inzwischen geworden – vor Corona waren es vielleicht zwei bis fünf pro Jahr, 2021 sind mittlerweile 30 Fahrten zusammen gekommen. Ecmo (extrakorporale Membranoxygenierung) ist eine Therapieform, bei der sauerstoffarmes Blut über die Venen aus dem Körper hinaus geleitet wird, um dem Körper über die Arterien sauerstoff-angereichertes Blut zuzuführen. Mit einer solch aufwendigen Herz-Lungen-Maschine soll die Funktion der Lunge ersetzt werden. Sie ist oft „die letzte Chance für die Patienten und gibt der Lunge Zeit zu heilen“, sagt Marco Lodan.

Auf den Sitzen nehmen Anästhesisten oder Intensivmediziner Platz, die die Patienten beim Transport genau überwachen. Foto: Luise Giggel

Ist so ein spezieller Transport nötig, geht es meist darum, einen Patienten aus einer Klinik ohne Ecmo-Gerät in eine mit Ecmo-Gerät zu fahren. Dazu wird die Maschine erst aus der Klinik abgeholt und samt Anästhesist und Kardio-Techniker zu dem Patienten gefahren. Die schließen den Patienten an die Maschine an und bringen ihn dann in den ITW. Zur üblichen Besatzung im ITW gehören Notfallsanitäter, Pflegekraft und Anästhesist, wobei Letzterer meist aus dem Uni-Klinikum Jena kommt und als einziger den Wagen nicht selbst fährt – denn er ist für die Bewachung des Patienten zuständig. Dazu ist der Innenraum der Spezialwagen mit einer Intensiv-Transporteinheit ausgestattet, also einer besonderen Trage, die über Halterungen für Beatmung, Monitor, Absauggerät und Spritzenpumpen verfügt. Unter der Trage liegen zwei Sauerstoff-Flaschen, gefüllt mit 400 Litern Sauerstoff. Alle Geräte im Wagen gibt es in doppelter Ausführung, für den Fall, dass eines ausfällt.

Klinische Ressourcen reichen nicht mehr aus

Im Einzugsbereich für Thüringen gibt es auf Ecmo-Therapie spezialisierte Kliniken in Jena, Erfurt, Bad Berka, Göttingen, Halle und Leipzig. Da die normalen klinischen Ressourcen für die massiv angestiegenen Patientenzahlen nicht mehr ausreichen, werden nach dem Kleeblatt-System Patienten aus Thüringen inzwischen aber auch nach Niedersachsen oder Schleswig-Holstein verlegt. „Da nimmt allein ein Transport den ganzen Arbeitstag ein“, berichtet Marco Lodan. Noch reichen die Kapazitäten der 23 festangestellten und fünf nebenberuflichen Kräfte für den Bedarf aus, auch wenn „der Transport von Hochrisikopatienten an Ecmo-Geräten für das gesamte Team außerordentlich anspruchsvoll ist“, wie Andreas Triftshäuser sagt. Üblicherweise seien die zu transportierenden Patienten stabil, was bei den Covid-19-Patienten selten der Fall ist. „Ohne Ecmo wären sie nicht transportfähig“, weiß der IVD-Chef.

Der Reserve-ITW, der in Jena bereit steht, wurde in Finnland gebaut. Foto: Luise Giggel

Das Problem der aktuellen Situation seien aber nicht die Transporte, sondern die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in den Kliniken. „Wenn die da sind, kriegen wir das gemeinsam mit der Luftrettung hin. Wir sind auch im letzten Winter durch den Schnee von Meiningen nach Erfurt gefahren, als sonst gar nichts mehr ging“, berichtet Triftshäuser. Derzeit würde es aber zu viele Patienten bei zu wenig Intensivpflegepersonal geben, was die aufwendigen Verlegungen zwingend notwendig mache. Für zeitkritische Transporte oder sehr weit entfernte Strecken werde bevorzugt der Intensivtransport-Hubschrauber aus Bad Berka genutzt. Für planbare intensivmedizinische Transporte kommen die ITW aus Jena und Nordhausen zum Einsatz. Aktuell werden keine Ecmo-Verlegungen vorgenommen, da die Kliniken im Umkreis ausgelastet sind. Mit dem Kleeblatt-System gehe es momentan eher darum, stabile Patienten zu verlegen, um Platz auf den Intensivstationen zu schaffen, berichtet Andreas Triftshäuser.

Um 17 Uhr ist der Einsatz-Tag nach durchschnittlich zwei Transporten für das IVD-Team beendet. Der Wagen wird zurück in die Garage gefahren, gereinigt und desinfiziert. Das geschieht mit einem speziellen Kaltvernebler, der über Nacht ins Auto gestellt wird. „Danach ist hier kein Virus mehr zu finden“, erklärt Marco Lodan. Doch wirklichen Feierabend haben die Einsatzkräfte des IVD erst nach 24 Stunden – wenn morgens um sieben das nächste Team startet, endet die Rufbereitschaft.