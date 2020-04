Das THW Apolda hilft während der Corona-Krise bei der Auslieferung medizinischer Schutzausrüstung in Thüringen.

Technisches Hilfswerk Apolda leistet während Corona-Krise regelmäßig Amtshilfe

Auch die Ortsgruppe Apolda vom Technischen Hilfswerks (THW) ist während der Corona-Krise zunehmend gefragt. So bat der Freistaat Thüringen kürzlich etwa um Amtshilfe bei der Verteilung von medizinischer Schutzausrüstung. Die Helfer transportierten das Material von Erfurt nach Weimar, Bad Berka, Apolda und Jena sowie zur Station der Rettungshubschrauber am Flugfeld Schöngleina (Foto). Seit Mitte März leistet das THW Apolda regelmäßig Amtshilfe für die Landesregierung in Form von Transport- und Logistikaufgaben. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.