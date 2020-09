Krankenkasse bezahlt vier statt nur einen Gentest

Auf der Bildschirmdarstellung einer Magnetresonanz-(MR)-Mammographie ist ein winziger Tumor in der Brust einer Patientin zu sehen. Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium können seit Januar 2020 einen Biomarker-Test von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt bekommen.

Jedes Jahr erkranken in Thüringen etwa 1700 Frauen an Brustkrebs. Doch nicht bei allen ist eine Chemotherapie notwendig, um das Risiko eines Rückfalls zu verringern. Wurde der Krebs in einem frühen Stadium entdeckt und sind keine Lymphknoten befallen, kann den Patientinnen unter Umständen die belastende Therapie erspart werden. Die Entscheidung dafür oder dagegen können Ärzte neuerdings gemeinsam mit den Frauen anhand eines Genexpressionstests treffen. Damit lässt sich das Rückfallrisiko besser abschätzen als nur anhand klassisch-pathologischer Parameter.