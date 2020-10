Trotz Corona: Zahnarztbesuche von Kindern nicht aufschieben

Die Krankenkasse Barmer und das Uni-Klinikum Jena (UKJ) appellieren an die Thüringer Eltern, ihre Kinder trotz Corona regelmäßig beim Zahnarzt vorzustellen und die Mundhygiene nicht zu vernachlässigen. Infolge des Lockdowns im Frühjahr fiel nämlich schon die Gruppenprophylaxe, für die in Thüringen der Öffentliche Gesundheitsdienst (in den Schulen) und die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (in Kindergärten) zuständig sind, wochenlang aus. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

In den Kindergärten wurde sie inzwischen zwar schrittweise wieder aufgenommen, die Gesundheitsämter sind aber noch derart eingespannt, dass die Amtszahnärzte nicht in die Schulen kommen können. Karies legt keine Pause ein Der Wegfall der Gruppenprophylaxe aber wirke sich nachteilig auf die bereits erreichten guten Ergebnisse in puncto Mundgesundheit aus – genauso wie der Verzicht auf den Zahnarzt-Besuch aus Angst vor einer Corona-Infektion. „Dabei ist es beim Zahnarzt sicher“, sagt Ina Schüler, Expertin für Kinderzahnheilkunde am UKJ. Das Risiko, sich beim Zahnarzt zu infizieren, sei nicht gegeben. Deshalb sollten Arzttermine nicht aufgeschoben werden. Ebenso wenig dürfe der Zahnhygiene geringere Beachtung geschenkt werden. „Denn Karies und andere Zahnerkrankungen machen während der Pandemie keine Pause“, betont Birgit Dziuk, Landesgeschäftsführerin der Barmer Thüringen. In ihrem aktuellen Zahnreport stellt die Krankenkasse fest, dass 2018 nur 39 Prozent der Thüringer Kinder zwischen zweieinhalb und sechs Jahren zur Früherkennungsuntersuchung beim Zahnarzt waren. Bei 15 Prozent der unter Sechsjährigen wurde das Gebiss den Auswertungen zufolge sogar noch nie untersucht. Besser sah es bei den 6- bis 18-Jährigen aus: 70 Prozent von ihnen nahmen 2018 die Vorsorgeuntersuchung wahr. Seit 2018 ist auch die Prävention für Kinder ab sechs Monaten eine Kassenleistung. Das könnte Sie auch interessieren: Kreidezähne: Eine Krankheit mit noch vielen Rätseln

