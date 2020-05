Ilm-Kreis. Das Fachgebiet Nanobiosystemtechnik an der TU Ilmenau betreibt seit Anfang April einen Teststand für Schutzmasken.

TU Ilmenau testet Maskenstoffe auf Durchlässigkeit

Mit einem seiner regelmäßigen Besuche startete Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU) nach der Corona-bedingten Pause an der Technischen Universität Ilmenau. Dort betreibt das Fachgebiet Nanobiosystemtechnik seit Anfang April einen Teststand, auf dem potenzielles Material für Schutzmasken auf Durchlässigkeit von Virus-Partikeln getestet wird. Dabei handelt es sich um Stoffe aller Art für jede Form von Masken.

Fachgebietsleiter Andreas Schober erklärte im Labor den Versuchsaufbau, der vergleichsweise einfach wie effektiv sei. Der Stoff der Maske wird in ein Rohr eingespannt, durch einen Inhalator wird die Atemluft imitiert, Bakteriophagen stellen den Coronavirus in seiner Größe dar. Auf der gegenüberliegenden Seite der Maske befinden sich Bakterien-Kulturen, die durch die Bakteriophagen zerstört werden. Hierdurch wird nach einigen Stunden sichtbar, wie stark die Maske Viruspartikel durchlassen würde. Die Ergebnisse werden ergänzend zu den zertifizierten Tests des Textilforschungsinstituts Thüringen in Greiz verwertet, wo die Zulassung für Stoffe erteilt wird.

Die Abteilung nimmt damit eine Vorprüfung zur antiviralen Wirkung des Materials vor, prüft aber auch den Partikeldurchsatz. Das Team besteht aus den diversen Spezialisten der Bereiche Physik und Biotechnik, aus Virologen und Ingenieuren.

„Auch nach der Krise müssen wir bestimmte Produkte dringend im Land behalten, um uns nicht abhängig zu machen. Dies gilt insbesondere für Medizintechnik und Medikamente“, sagte Andreas Bühl. Für Thüringer Firmen sei der Test der Masken kostenfrei.